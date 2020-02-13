13 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 4 миллиона рублей.



Компания оштрафована за отказ переносить серверы с персональными данными российских пользователей на территорию России.



Аналогичное дело за отказ хранить данные российских пользователей на территории России было возбуждено Роскомнадзором в отношении Facebook