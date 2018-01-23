23 января. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы 23 января назначил граждане США Жанне Булах наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.



Приговор вынесен по делу о хищении более 11 миллиардов рублей бюджетных средств Московской области. США отказали в экстрадиции Булах в Россию. Приговор был вынесен заочно.



«Она совместно с должностными лицами правительства Московской области, в том числе бывшим первым заместителем председателя правительства области Алексеем Кузнецовым, создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области», - говорится в сообщении.



Исковые требования потерпевших на сумму 9,5 миллиарда рублей удовлетворены в полном объеме. Имущество Булах, находящееся в России, Франции и Швейцарии изъято и обращено в счет погашения гражданских исков и в доход государства.



Установлено, что с 2005 пр 2008 год Булах вместе с сообщниками похищали право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области - всего на сумму свыше 11 млрд рублей.