11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в рамках реализации проекта «Платформа».



Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».



По версии следствия Серебренников и другие фигуранты дела в ходе реализации проекта «Платформа» заключали фиктивные договора с подконтрольными фирмами и частными предпринимателями, которые якобы выполняли мероприятия в рамках проекта. Получаемые от Минкульта РФ деньги на реализацию проекта, выводились на счета этих фирм, после чего обналичивались и распределялись между соучастниками.



Дело возвращено в прокуратуру «в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора». По мнению суда, в обвинительном заключении прокуратуры не указано, какие именно мероприятия, заявленный в рамках проекта «Платформа» не были выполнены, в чем именно выразилось занижение стоимости проектов, а также указано на несоответствие в суммах выведенных средств.



У прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда.