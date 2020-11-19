19 ноября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве выбрал меру пресечения аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области и экс-министру строительства России Михаилу Меню, подозреваемому в хищениях.
В качестве меры пресечения Меню избран запрет определенных действий на два месяца. В частности, Меню запрещено покидать место жительства, за исключением 2 часов в день, пользоваться интернетом, получать и отправлять корреспонденцию, а также общаться с определенными лицами.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации дал разрешение Генпрокуратуре задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня и привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищениях. Позднее СК РФ предъявил Меню обвинение по статье «Присвоение или растрата».
Мень обвиняется в том, что в 2011 году он был причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.
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