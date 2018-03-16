15 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал совладельца компании Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС) Юрия Бирченко. Об этом сообщает ТАСС.
Бирченко, который объявлен в международный розыск, проходит обвиняемым по делу о хищении 644 миллионов рублей, выделенных в 2012-2013 годах на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, а именно парковочных датчиков.
Ранее по данному делу под стражу были взяты бывший гендиректор ООО «Абсолют» Олег Филиппов, директор столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюров и генеральный директор компании «Вавиот», занимающейся беспроводной диспетчеризацией российского ЖКХ, Евгений Ахмадишин.
14:24 Город (Москва и область) Для первого маршрута МЦД закупят 23 поезда «Иволга»
13:42 Происшествия Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств на ремонт транспорта Москвы
12:31 В мире На Украине решили легализовать майнинг криптовалют
12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
12:11 В России Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси
08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации
16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй
14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018
10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года
19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы