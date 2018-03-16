15 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал совладельца компании Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС) Юрия Бирченко. Об этом сообщает ТАСС.



Бирченко, который объявлен в международный розыск, проходит обвиняемым по делу о хищении 644 миллионов рублей, выделенных в 2012-2013 годах на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, а именно парковочных датчиков.



Ранее по данному делу под стражу были взяты бывший гендиректор ООО «Абсолют» Олег Филиппов, директор столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюров и генеральный директор компании «Вавиот», занимающейся беспроводной диспетчеризацией российского ЖКХ, Евгений Ахмадишин.