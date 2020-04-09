9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские суды оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Коптевский суд оштрафовал гражданина, проживающего в Подмосковье, за то, что тот без уважительной причины приехал в Москву. В свою очередь, Преображенский суд оштрафовал женщину, которая находилась на спортивной площадке далее, чем в 100 метрах от своего дома, при этом она сорвала оградительную ленту.
Кроме того, 7 человек были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции Щербинским судом.
Во всех случаях суммы штрафов составили 15 тысяч рублей.
Также сообщается, что в Щербинском и Тверском судах находятся еще четыре дела о нарушении режима самоизоляции. Даты их рассмотрения пока неизвестны.
Поправки, устанавливающие штрафы за нарушение режима самоизоляции, были приняты Мосгордумой 1 апреля. В тот же день соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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