9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские суды оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.



Коптевский суд оштрафовал гражданина, проживающего в Подмосковье, за то, что тот без уважительной причины приехал в Москву. В свою очередь, Преображенский суд оштрафовал женщину, которая находилась на спортивной площадке далее, чем в 100 метрах от своего дома, при этом она сорвала оградительную ленту.



Кроме того, 7 человек были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции Щербинским судом.



Во всех случаях суммы штрафов составили 15 тысяч рублей.



Также сообщается, что в Щербинском и Тверском судах находятся еще четыре дела о нарушении режима самоизоляции. Даты их рассмотрения пока неизвестны.



Поправки, устанавливающие штрафы за нарушение режима самоизоляции, были приняты Мосгордумой 1 апреля. В тот же день соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.