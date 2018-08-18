18 августа. Mossovetinfo.ru – Сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил с собой. Эту информацию РИА Новости подтвердил сам Шингаркин.
СМИ ранее сообщили, что молодая пара покончила с собой в Железнодорожном.
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