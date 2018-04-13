Мигранта будут судить за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье

13 апреля. Mossovetinfo.ru – 30-летний гражданин Таджикистана пойдет под суд за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье. Об этом сообщили в СКР.



В августе 2016 года он заманил ребенка на хозяйственный двор, обещая показать домашних животных.



Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

