Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     13.04.2018 09:59

Мигранта будут судить за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  Московская область  суд 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – 30-летний гражданин Таджикистана пойдет под суд за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье. Об этом сообщили в СКР.

В августе 2016 года он заманил ребенка на хозяйственный двор, обещая показать домашних животных.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  Московская область  суд 

Возврат к списку

Лента новостей

11:42 В России Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

10:28 Происшествия Трое неизвестных отобрали у мужчины 8 миллионов рублей на юго-востоке Москвы

09:59 Происшествия Мигранта будут судить за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье

09:14 Город (Москва и область) Рекорд по числу пассажиров за сутки установлен на МЦК

08:49 Общество Теплая и сухая погода ждет москвичей в пятницу

Актуальные материалы

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru