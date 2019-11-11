11 ноября. Mossovetinfo.ru – тела двух мужчин были обнаружены в Москве-реке в районе Карамышевской набережной, сообщается на официальном сайте столичного главка СК РФ.



При первичном обследовании следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена доследственная проверка.



Следователи устанавливают личности погибших и обстоятельства их смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждени уголовного дела.