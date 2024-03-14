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Происшествия     19.03.2024 22:40

Тела двух новорожденных обнаружили на насосной станции в ТиНАО за два дня - прокуратура

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Теги:  ТиНАО  насосная станция  тело  младенец 

19 марта — Mossovetinfo.ru — На ул. Солнечная в Новой Москве при проведении работ на насосной станции за два дня, 18 и 19 марта, обнаружено обнаружено два тела новорожденных младенцев, сообщает прокуратура.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

"Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Теги: 
ТиНАО  насосная станция  тело  младенец 

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