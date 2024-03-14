Тела двух новорожденных обнаружили на насосной станции в ТиНАО за два дня - прокуратура

19 марта — Mossovetinfo.ru — На ул. Солнечная в Новой Москве при проведении работ на насосной станции за два дня, 18 и 19 марта, обнаружено обнаружено два тела новорожденных младенцев, сообщает прокуратура.



Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.



Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.



"Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе СК РФ.