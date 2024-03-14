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Происшествия
19.03.2024, 22:40
Тела двух новорожденных обнаружили на насосной станции в ТиНАО за два дня - прокуратура
19 марта — Mossovetinfo.ru — На ул. Солнечная в Новой Москве при проведении работ на насосной станции за два дня, 18 и 19 ...
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Происшествия
19.03.2024, 10:07
Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике «Пионер»
19 марта — Mossovetinfo.ru — Горноспасатели начали поисково-спасательные работы на руднике в Амурской области, где п...
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Происшествия
14.03.2024, 22:28
Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за акции в полдень 17 марта на избирательных участках
14 марта — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предупредила, что лица, участвующие в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несо...