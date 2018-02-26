Тело главы Дирекции общего образования ВШЭ найдено в рабочем кабинете

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве на Мясницкой в собственном кабинете найден мертвым руководитель дирекции общего образования Сергей Калашников 1966 года рождения.



«Его тело было найдено коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве. Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Между тем, по данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных структурах, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве, поскольку тело нашли «в шкафу в его кабинете, между пиджаком и брюками».