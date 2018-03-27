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Происшествия     27.03.2018 11:27

Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев

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Теги:  СКР 

27 марта. Mossovetinfo.ru - По факту обнаружения тела мужчины на юге Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Тело было обнаружено 26 марта года в квартире жилого дома, расположенного по улице Братеевской. На вид мужчине 65-75 лет. Его личность не установлена.

Предположительная давность наступления смерти около шести месяцев.


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Теги: 
СКР 

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