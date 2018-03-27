27 марта. Mossovetinfo.ru - По факту обнаружения тела мужчины на юге Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Тело было обнаружено 26 марта года в квартире жилого дома, расположенного по улице Братеевской. На вид мужчине 65-75 лет. Его личность не установлена.



Предположительная давность наступления смерти около шести месяцев.