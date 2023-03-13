Трамп говорит, что ожидает ареста во вторник 21 марта

18 марта, Mossovetinfo.ru - Бывший президент Дональд Трамп заявил в субботу, что ожидает ареста в связи с расследованием, проведенным окружным прокурором Манхэттена на следующей неделе, и призвал к протестам, поскольку правоохранительные органы Нью-Йорка готовятся к возможному обвинительному заключению.



В сообщении в социальной сети Трамп, ссылаясь на себя, сказал, что “ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе”.

“Протестуйте, верните нашу нацию”, - также написал он.



"По словам источника, знакомого с расследованием, ожидается, что в понедельник еще один свидетель даст показания перед большим жюри, расследующим выплаты hush money. Неясно, будет ли это последним свидетелем перед голосованием по возможному обвинительному заключению", - сообщает CNN .