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Происшествия     03.05.2018 10:15

Трех взрослых и ребенка спасли из горящей квартиры в центре Москвы

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Теги:  пожар 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Трех взрослых и одного ребенка спасли из горящей квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в квартире жилого дома по адресу: Фрунзенская набережная, д.52. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент возгорание ликвидировано.


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Теги: 
пожар 

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