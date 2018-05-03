3 мая. Mossovetinfo.ru - Трех взрослых и одного ребенка спасли из горящей квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили в МЧС.



Пожар произошел в квартире жилого дома по адресу: Фрунзенская набережная, д.52. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.



На данный момент возгорание ликвидировано.