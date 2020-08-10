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Происшествия     10.08.2020 13:48

Трем полицейским, подбросившим мужчине наркотики в Москве, предъявлено обвинение

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Теги:  СК РФ  полицейские  мошенничество  наркотики  обвинение 

10 августа. Mossovetinfo.ru – Трем полицейским из ОМВД по району Арбат предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В июле трое полицейских в ходе патрулирования остановили для досмотра автомобиль, и в ходе досмотра подбросили одному из мужчин в автомобиле пакет с неизвестным порошком, и заявили мужчинам, что обнаружили у них наркотики.

Когда пассажиры выразили несогласие с действиями полицейских, к ним применили спецсредства, избили, а затем потребовали 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности. Потерпевшие проследовали к ближайшему банкомату сняли деньги и передали их полицейским.

В результате потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСК СК РФ по городу Москве, в результате полицейские-мошенники были установлены и задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Полицейские в ходе расследования признали свою вину. Сейчас они находятся под домашним арестом.


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Теги: 
СК РФ  полицейские  мошенничество  наркотики  обвинение 

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