10 августа. Mossovetinfo.ru – Трем полицейским из ОМВД по району Арбат предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



В июле трое полицейских в ходе патрулирования остановили для досмотра автомобиль, и в ходе досмотра подбросили одному из мужчин в автомобиле пакет с неизвестным порошком, и заявили мужчинам, что обнаружили у них наркотики.



Когда пассажиры выразили несогласие с действиями полицейских, к ним применили спецсредства, избили, а затем потребовали 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности. Потерпевшие проследовали к ближайшему банкомату сняли деньги и передали их полицейским.



В результате потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСК СК РФ по городу Москве, в результате полицейские-мошенники были установлены и задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело.



Полицейские в ходе расследования признали свою вину. Сейчас они находятся под домашним арестом.