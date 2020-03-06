6 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан тренер по каратэ подозреваемый в насилии над малолетними ученицами, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
По данным следствия, мужчина, который работал тренером по каратэ в разных спортивных клубах города, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих учениц. С заявлением об этом в правоохранительные органы обратились родители девочек.
Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел для совершения следственных действий.
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