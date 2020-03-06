Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     06.03.2020 11:01

Тренер по каратэ задержан в Москве по подозрению в насилии над ученицами

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  насильственные действия сексуального характера  дети  задержание  СК РФ 

6 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан тренер по каратэ подозреваемый в насилии над малолетними ученицами, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

По данным следствия, мужчина, который работал тренером по каратэ в разных спортивных клубах города, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих учениц. С заявлением об этом в правоохранительные органы обратились родители девочек.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел для совершения следственных действий.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
насильственные действия сексуального характера  дети  задержание  СК РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

12:03 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве откроется в апреле

11:01 Происшествия Тренер по каратэ задержан в Москве по подозрению в насилии над ученицами

10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье водителей массово проверят на трезвость

10:10 В России Курс евро на Московской бирже поднялся выше 76 рублей впервые за год

09:58 Происшествия Два человека отравились «веселящим газом» на западе Москвы

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru