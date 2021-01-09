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Происшествия     09.01.2021 13:59

Три человека погибли на горнолыжном курорте под Норильском после схода лавины

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Теги:  смерть  МЧС 

9 января. Mossovetinfo.ru – Трое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте под Норильском. Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Лавина в субботу накрала домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная». Семейная пара и их полуторагодовалый ребенок погибли, оказавшись под снежными завалами. Мужчине было 45 лет, женщине – 38. Их 14-летний сын в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В МЧС отмечают, что угрозы подвторного схода лавины на данный момент. Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной


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Теги: 
смерть  МЧС 

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