9 января. Mossovetinfo.ru – Трое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте под Норильском. Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.



Лавина в субботу накрала домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная». Семейная пара и их полуторагодовалый ребенок погибли, оказавшись под снежными завалами. Мужчине было 45 лет, женщине – 38. Их 14-летний сын в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».



В МЧС отмечают, что угрозы подвторного схода лавины на данный момент. Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной