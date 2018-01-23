23 января. Mossovetinfo.ru – Три человека погибли на железной дороге в ночь на 23 января в Москве. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.



Двое нетрезвых мужчин попали под электричку на станции «Савеловская». Один из них скончался, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.



Кроме того, на платформе «Тимирязевская» аэроэкспресс сбил двух насмерть двух мужчин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.