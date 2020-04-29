29 апреля. Mossovetinfo.ru – Серьезная авария произошла на 85-м километре МКАД, по предварительной информации погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.



На внешней стороне МКАД водитель автомобиля Infiniti врезался в грузовик.



На месте аварии произошел разлив топлива, который устраняют сотрудники МЧС. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.