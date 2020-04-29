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Происшествия     29.04.2020 18:53

Три человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД

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Теги:  ДТП  авария  гибель  МКАД 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Серьезная авария произошла на 85-м километре МКАД, по предварительной информации погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

На внешней стороне МКАД водитель автомобиля Infiniti врезался в грузовик.

На месте аварии произошел разлив топлива, который устраняют сотрудники МЧС. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  гибель  МКАД 

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