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Происшествия     09.06.2021 10:05

Три человека погибли в результате пожара в больнице в Рязанской области

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Теги:  пожар  Рязань  гибель  СК РФ  уголовное дело 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Три человека погибли и еще восемь пострадали в результате пожара в рязанской больнице имени Семашко, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы. Погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Среди пострадавших - две медсестры, принимавшие участие в спасении людей, и шесть пациентов. Решается вопрос о переводе одной из пострадавших медсестер в Москву.

В МЧС отметили, что все системы пожаротушения в больнице сработали штатно. Для помощи в Рязань отправили группу из центрального аппарата ведомства.

СК РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Рассматриваются две основные версии возникновения пожара: короткое замыкание и возгорание аппарата ИВЛ.

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Теги: 
пожар  Рязань  гибель  СК РФ  уголовное дело 

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