10 сентября. Mossovetinfo.ru - Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Чертановская, на 9 этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.



Пожар был ликвидирован в течение получаса, к тушение было привлечено 9 единиц техники и 34 человека личного состава.