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Происшествия     11.09.2020 01:16

Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы

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Теги:  МЧС  пожар  гибель 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Три человека погибли в результате пожара в квартире на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Чертановская, на 9 этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в течение получаса, к тушение было привлечено 9 единиц техники и 34 человека личного состава.


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Теги: 
МЧС  пожар  гибель 

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