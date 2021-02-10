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Происшествия     10.02.2021 13:55

Три человека скончались в подмосковной больнице из-за проблем с подачей кислорода - СМИ

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Подмосковье  больнице  пациенты  смерть 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – В Никольской больнице в Подмосковье три человека скончались в результате проблем с подачей кислорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В больнице проходят лечение коронавирусные пациенты. Сообщается, что причиной гибели пациентов по предварительным данным могла стать неисправность кислородного оборудования.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Подмосковье  больнице  пациенты  смерть 

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