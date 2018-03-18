Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте: 1 человек погиб, 6 пострадали

18 марта. Mossovetinfo.ru - Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в ГИБДД.



Авария произошла в воскресенье днем около Парка Победы в сторону области, столкнулись три легковых автомобиля. Движение в районе ДТП затруднено.