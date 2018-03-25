25 марта. Mossovetinfo.ru – Три ребенка и одна женщина погибли в результате пожара в ТРЦ в Кемерово. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.
26 человек обратились за медицинской помощью, либо были госпитализированы. У,головное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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