25 марта. Mossovetinfo.ru – Три ребенка и одна женщина погибли в результате пожара в ТРЦ в Кемерово. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.



26 человек обратились за медицинской помощью, либо были госпитализированы. У,головное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».