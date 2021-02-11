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Происшествия     11.02.2021 13:25

Три школьницы пытались покончить с собой на юго-востоке Москвы

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Теги:  школьники  дети  попытка самоубийства 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Три школьницы были госпитализированы в Москве после попытки покончить с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьницы попытались вместе покончить с собой в квартире дома на Перовском шоссе. Их спасла соседка, которая увидела одну из школьниц в невменяемом состоянии и вызвала полицию. В квартире были обнаружены неизвестные таблетки.

В настоящее время девочки госпитализированы, по факту случившегося проводится проверка.

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Теги: 
школьники  дети  попытка самоубийства 

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