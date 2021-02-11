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11:54 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
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01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве
11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета
17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального
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