Другие материалы
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Происшествия
29.03.2018, 17:41
Трое из 67 пропавших без вести после пожара в Кемерово оказались живы
29 марта. Mossovetinfo.ru – Трое из 67 пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово оказались живы. Об этом сообщили в Следственном комитете. ...
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Происшествия
28.03.2018, 21:19
Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы
28 марта. Mossovetinfo.ru – Блогер Илья Варламов сообщил, что его задержали в центре Москвы. «Давал интервью РБК во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО», - написал Варламов в св...
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Происшествия
28.03.2018, 16:23
В Москве три человека госпитализированы после поножовщины в парке «Кузьминки»
28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве три человека госпитализированы после поножовщины в парке «Кузьминки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. Неизвестные 27 марта в ходе ссоры нанес...