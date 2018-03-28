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Происшествия     29.03.2018 17:41

Трое из 67 пропавших без вести после пожара в Кемерово оказались живы

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Теги:  пожар 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Трое из 67 пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово оказались живы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек.

Пожар в ТРЦ в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.


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Теги: 
пожар 

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