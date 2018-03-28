29 марта. Mossovetinfo.ru – Трое из 67 пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово оказались живы. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек.



Пожар в ТРЦ в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.