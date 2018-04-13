13 апреля. Mossovetinfo.ru – Трое неизвестных отобрали у мужчины на юго-востоке Москвы почти 8 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел в четверг на улице Верхние Поля. Трое мужчин подбежали к Mercedes, ударили мужчину баллонными ключами и выстрелили в воздух из пистолета.



Забрав сумку с 7,8 миллиона рублей, нападавшие скрылись на автомобиле.