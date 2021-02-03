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Происшествия     03.02.2021 10:48

Трое пожарных пропали в ходе тушения пожара на складе в Красноярске

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Теги:  Красноярск  пожар  МЧС  пожарные 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на складе автозапчастей в Красноярске, сообщается на официальном сайте красноярского управления МЧС.

Сообщается, что площадь пожара составила 3 500 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания на всей площади.

К тушению пожара привлечено 110 человек, 33 единицы техники. На место тушения прибыл губернатор региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в ходе тушения пожара пропали трое пожарных. По всей видимости они погибли.

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Теги: 
Красноярск  пожар  МЧС  пожарные 

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