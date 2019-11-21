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Происшествия     21.11.2019 09:44

ЦППК: сбой в билетной системе произошел на железнодорожных станциях утром 21 ноября

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Теги:  ЦППК  сбой  билеты 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – На некоторых железнодорожных станциях в Москве произошел сбой в билетной системе, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сообщается, что на тех станциях, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Сотрудники ЦППК работают над устранением проблемы.

В четверг, 21 ноября открылось движение поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров.


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Карта места

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Теги: 
ЦППК  сбой  билеты 

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