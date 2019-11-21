21 ноября. Mossovetinfo.ru – На некоторых железнодорожных станциях в Москве произошел сбой в билетной системе, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



Сообщается, что на тех станциях, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Сотрудники ЦППК работают над устранением проблемы.



В четверг, 21 ноября открылось движение поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров.