18 сентября, Mossovetinfo.ru – Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал ситуацию с актером Павлом Устиновым «вопиющей несправедливостью», а видеозаписи его задержания «неопровержимым доказательством» невиновности актера.
«Отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал» - написал Турчак в своем аккаунте в Instagram.
Турчак отметил, что отказ суда принять во внимание видеозаписи задержания Устинова не дал стороне защиты предоставить все доводы и назвал это «нечестным и несправедливым». По мнению Турчака, когда дело будет рассматриваться судом высшей инстанции, видеозаписи должны быть приобщены к делу и внимательно изучены, как и все остальные доводы защиты.
Турчак отметил, что приговором Устинову справедливо возмущены тысячи людей по всей стране и подчеркнул, что «мы вместе должны добиваться справедливости».
Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 годам колонии.
Сегодня адвокат Устинова Дмитрий Чешков сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.
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