11 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
В квартире задержанного на Малой Переяславской улице было обнаружено более 50 единиц короткоствольного и длинноствольного оружия, более 6 тысяч патронов, гильзы, глушители, порох, оружейные запчасти, составляющие гранат, мин и снарядов. Кроме того, обнаружено оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов.
Экспертиза установила, что один из изъятых пистолетов является спортивным нарезным оружием пригодным к стрельбе, также установлено, что 90 изъятых патронов являются боеприпасами. Остальное изъятое находится на экспертизе.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение оружия и боеприпасов», задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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