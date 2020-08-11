11 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



В квартире задержанного на Малой Переяславской улице было обнаружено более 50 единиц короткоствольного и длинноствольного оружия, более 6 тысяч патронов, гильзы, глушители, порох, оружейные запчасти, составляющие гранат, мин и снарядов. Кроме того, обнаружено оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов.



Экспертиза установила, что один из изъятых пистолетов является спортивным нарезным оружием пригодным к стрельбе, также установлено, что 90 изъятых патронов являются боеприпасами. Остальное изъятое находится на экспертизе.



Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение оружия и боеприпасов», задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.