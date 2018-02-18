Убийца из Казахстана, разыскиваемый Интерполом, задержан в Помосковье

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Балашихе Московской области мужчину, находившегося три года в международном розыске по обвинению в убийстве в Казахстане. Об этом 18 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, находившегося три года в международном розыске по каналам Интерпола», - сказала Волк.



В Казахстане мужчина похитил и вывез своего знакомого, 37-летнего местного на кладбище, где дважды выстрелил в него из обреза. Затем он переехал в Московский регион, где менял места проживания и занимался преступной деятельностью.



В настоящее время задержанный содержится под стражей ирешается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан.