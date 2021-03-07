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Происшествия     07.03.2021 21:06

Уборочная машина задавила насмерть женщину в Москве

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Теги:  ЧП 

7 марта. Mossovetinfo.ru – Уборочная машина задавила насмерть женщину на проспекте Мира. Об этом сообщает АГН «Москва». Подробности не сообщаются. Известно лишь, что несчастный случай произошел на тротуаре.

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Карта места

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Теги: 
ЧП 

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