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Происшествия     31.01.2024 13:27

Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтверждает экспертиза - РИА «Новости»

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Теги:  Ил-76  украинские военнопленные  катастрофа  ПВО западного образца 

31 января — Mossovetinfo.ru — Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца. Об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства пояснил, что специалисты в ходе предварительной экспертизы обшивки сбитого транспортного самолета обнаружили остатки ракеты западного производства. О какой именно системе идет речь, представитель экстренных служб не сообщил.

24 января военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, как сообщили в Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных. Позднее были опубликованы фамилии погибших. На Ил-76 пленных доставляли к месту обмена.

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Теги: 
Ил-76  украинские военнопленные  катастрофа  ПВО западного образца 

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