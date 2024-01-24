Другие материалы
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Происшествия
31.01.2024, 13:27
Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтверждает экспертиза - РИА «Новости»
31 января — Mossovetinfo.ru — Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы прот...
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Происшествия
26.01.2024, 12:23
Пресечена деятельность нарколаборатории в районе Можайска Подмосковья - УФСБ
26 января — Mossovetinfo.ru — Пресечена незаконная деятельность двух приезжих граждан из Средней Азии, причастных к ...
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Происшествия
24.01.2024, 14:59
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
24 января — Mossovetinfo.ru — Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, как сообщили в Миноборо...