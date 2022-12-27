Уголовное дело на актера Артура Смольянинова поручил возбудить глава СК Бастрыкин

9 января, Mossovetinfo.ru - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова за «ряд заявлений» в интервью, «направленных против России», сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.



«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий он сделал ряд заявлений, направленных против России», - говорится в сообщении.



Российский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, театральный режиссёр Артур Смольяни́нов родился в Москве 27 октября 1983 года. Осенью 2022 года уехал из России.