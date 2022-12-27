Другие материалы
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Происшествия
09.01.2023, 11:36
Уголовное дело на актера Артура Смольянинова поручил возбудить глава СК Бастрыкин
9 января, Mossovetinfo.ru - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актер...
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Происшествия
03.01.2023, 18:06
Председатель СК России поручил представить доклады о правонарушениях иностранцев в столичных регионах
3 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета в связи с совершением в последнее время иностранными...
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Происшествия
27.12.2022, 16:15
На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД временно организовано реверсивное движение
27 декабря, Mossovetinfo.ru - Реверсивное движение поездов из-за работы экстренных служб организовано На участке Павш...