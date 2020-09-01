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Происшествия     01.09.2020 14:51

Уголовное дело о взятке возбуждено против следователя СК РФ

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  взятка  задержание 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Против следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, Эфендиев предложил своему коллеге получить через него взятку в 5 миллионов рублей за освобождение одного человека от уголовной ответственности. Однако сотрудник, которому была предложена взятка, действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления. В результате Эфендиев был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». В ближайшее время Эфендиеву изберут меру пресечения.


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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  взятка  задержание 

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