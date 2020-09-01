1 сентября. Mossovetinfo.ru – Против следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщается на официальном сайте ведомства.



По данным следствия, Эфендиев предложил своему коллеге получить через него взятку в 5 миллионов рублей за освобождение одного человека от уголовной ответственности. Однако сотрудник, которому была предложена взятка, действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления. В результате Эфендиев был задержан.



Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». В ближайшее время Эфендиеву изберут меру пресечения.