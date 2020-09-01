1 сентября. Mossovetinfo.ru – Против следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным следствия, Эфендиев предложил своему коллеге получить через него взятку в 5 миллионов рублей за освобождение одного человека от уголовной ответственности. Однако сотрудник, которому была предложена взятка, действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления. В результате Эфендиев был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». В ближайшее время Эфендиеву изберут меру пресечения.
14:51 Происшествия Уголовное дело о взятке возбуждено против следователя СК РФ
14:30 Город (Москва и область) Расписание движения электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится со 2 по 13 сентября
13:33 Общество В Казани закрыли избирательный участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию
13:14 В список бесплатных пересадок включили еще восемь станций метро и МЦД
12:59 Происшествия В Подмосковье мужчина зарезал супругу в детском саду
08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы
22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России
14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников