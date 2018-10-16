16 октября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование» возбуждено в Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления СКР.
Преступление произошло в сентябре возле одного из жилых домов на улице Космонавтов. Неустановленный преступник напал на девушку 1999 года рождения и попытался ее изнасиловать. Совершить изнасилование преступник не сумел из-за активного сопротивления потерпевшей, а также в связи с тем, что на помощь девушке подоспели очевидцы происшествия. Преступник скрылся.
Следствие устанавливает личность нападавшего, с целью его задержание. Расследование продолжается.
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