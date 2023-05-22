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Происшествия     25.05.2023 09:57

Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью - скончался фельдшер

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Теги:  ДТП  скорая  фельдшер  смерть  уголовное дело 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью — водитель, два медицинских работника и пациент, которые находились в машине скорой, госпитализированы, один из медицинских работников - 34-летний мужчина-фельдшер - скончался в больнице.

Ранее, 25 мая, Telegram-каал прокуратуры Москвы также сообщал, что по предварительной информации, на ул. Профсоюзная 52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся.

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Теги: 
ДТП  скорая  фельдшер  смерть  уголовное дело 

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