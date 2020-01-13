13 января. Mossovetinfo.ru – В отношении полицейских, преследовавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова, возбуждено уголовное дело, об этом сам Голунов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Голунов сообщил, что СК РФ прислал ему официальное уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении преследовавших его полицейских, и отметил, что в начале декабря 2019 года суд отказал ему в возбуждении данного дела. Письмо СК РФ датировано 18 декабря и отправлено 26 декабря.
Также Голунов сообщил, что уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.
Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.
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