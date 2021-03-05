 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     05.03.2021 16:10

Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  дети  травмы  уголовное дело  торговые центры 

5 марта. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования маленького мальчика в результате падения с эскалатора в торговом центре на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главного управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел в среду, 3 марта. 4-летний мальчик подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж, ухватился с внешней стороны за резиновый поручень, поднялся до уровня второго этажа, после чего упал. В результате падения, ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в одну из московских больниц.

В торговом центре мальчик находился вместе с родителями.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Для выяснения всех обстоятельств дела будут опрошены свидетели происшествия, а также родственники пострадавшего мальчика и сотрудники торгового центра.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  дети  травмы  уголовное дело  торговые центры 

Возврат к списку

Лента новостей

16:10 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

15:56 Город (Москва и область) Социальные карты москвичей старше 65 лет разблокируют 8 марта

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

15:30 Общество Суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей

14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

Актуальные материалы

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru