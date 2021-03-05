Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

5 марта. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования маленького мальчика в результате падения с эскалатора в торговом центре на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главного управления СК РФ по Москве.



Инцидент произошел в среду, 3 марта. 4-летний мальчик подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж, ухватился с внешней стороны за резиновый поручень, поднялся до уровня второго этажа, после чего упал. В результате падения, ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в одну из московских больниц.



В торговом центре мальчик находился вместе с родителями.



Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Для выяснения всех обстоятельств дела будут опрошены свидетели происшествия, а также родственники пострадавшего мальчика и сотрудники торгового центра.