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Происшествия     02.04.2021 16:13

Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста Дмитрия Егорова

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Теги:  поджог  полиция  уголовное дело 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля журналиста Дмитрия Егорова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дмитрий Егоров - известный спортивный журналист. Его машину подожгли в ночь на 30 марта. О поджоге машины он сам сообщил в своем telegram-канале, а позднее в своем YouTube-канале выложил видео с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что к машине подходит неизвестный, садится около нее, уходит, после чего автомобиль загорается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

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Теги: 
поджог  полиция  уголовное дело 

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