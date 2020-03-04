4 марта. Mossovetinfo.ru – По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту получения школьниками в Москве ожогов роговицы глаз, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что более 20 учеников первого класса в московской школе №1415 получили ожоги роговицы глаз по вине учителя. Учительница использовала для обеззараживания класса на перемене ультрафиолетовую лампу открытого типа (что запрещено приказом департамента образования), и забыла выключить ее после окончания перемены и возвращения детей в класс.
Департамент образования объявил, что виновная учительница будет уволена. Московское управление СК РФ назначило доследственную проверку.
Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
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