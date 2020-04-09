9 апреля. Mossovetinfo.ru – Следователи квалифицировали причины пожара в доме престарелых на западе Москвы как «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщается на официальном сайте СК РФ.



Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава СК РФ поручил тщательно проанализировать как организованы и насколько соответствовали законодательству меры противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дать правовую оценку бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности.



В связи с этим Петренко не исключила, что произошедшее будет квалифицировано и по другим статья Уголовного кодекса.



Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел вечером в среду, 8 апреля. В результате пожара погибло 4 человека, 16 человек находятся в больницах.