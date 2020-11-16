16 ноября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти пациентов в частной клинике на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.
Сообщается, что частная клиника на Мичуринском проспекте оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате пять пациентов клиники скончались, еще одной пациентке был нанесен вред здоровью средней тяжести.
Кроме того, следствием установлено, что трем пациентам оказывали услуги, на которые у клиники не было лицензии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Устанавливаются все обстоятельства и причины смерти пациентов.
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