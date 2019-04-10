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Происшествия     10.04.2019 12:18

Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского за превышение полномочий

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Теги:  СК РФ  полиция  превышение полномочий  мошенничество  уголовное дело 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по юго-западному округу Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Следователи, совместно с сотрудниками ФСБ и московского управления УСБ установили, что данный сотрудник совместно со знакомым адвокатом организовал провокацию приобретения наркотиков жителем Москвы. Затем мужчина был задержан, позднее он был осужден к двум годам заключения. Провокацию полицейский организовал в целях повышения статистики раскрываемости преступлений.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что адвокат под предлогом дачи взятки полицейским за меру пресечения не связанную с лишением свободы, похитил у матери потерпевшего 300 тысяч рублей.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании для полицейского и адвоката меры пресечения, в виде лишения свободы. Устанавливаются возможные соучастники преступления, а также возможные аналогичные преступления в отношении других граждан.


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Теги: 
СК РФ  полиция  превышение полномочий  мошенничество  уголовное дело 

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