8 января. Mossovetinfo.ru – Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни.
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.
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