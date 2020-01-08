8 января. Mossovetinfo.ru – Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни.



На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.