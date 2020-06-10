10 июня. Mossovetinfo.ru – МВД установило факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову перед ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает МВД. Возбуждено уголовное дело.



Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице.



Во вторник стало известно, что в анализах Ефремова обнаружены следы наркотиков. Актер отправлен под домашний арест.