11 октября. Mossovetinforu – Следователи установили данные всех соучастников Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Всем соучастникам Кокорина и Мамаева лично или через родственников предложено добровольно явится в полицию для дачи показаний, в противном случае они будут доставлены принудительно. Их процессуальный статус будет определен дополнительно по итогам опроса и в зависимости от их роли в произошедших событиях.



Мамаев и Кокорин обвиняются в двух нападениях и избиениях людей за одно утро. 8 октября возле гостиницы «Пекин» они вместе со своими спутниками повредили машину телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой и избили ее водителя, а через час в кафе на Большой Никитской улице напали на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Побои»



В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Назание - до семи лет лишения свободы.