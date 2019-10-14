14 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники СК РФ в рамках расследования дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установили шестерых человек, которые в ходе несогласованной акции оппозиции 27 июля совершали нападения на сотрудников Росгвардии, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Установлено, что Егор Лесных и Максим Мартинцов на улице Рождественка повалили на землю бойца Росгвардии. Кроме того, еще одному бойцу Росгвардии Лесных нанес удар ногой.



Еще один подозреваемый, Владимир Емельянов, силой удерживал бойца Росгвардии, мешая ему выполнять служебные обязанности.



Кроме того, еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его в спину с разбега.



Сообщается, что противоправные действия Лесных, Мартинцова, Емельянова и Баршая подтверждаются свидетельскими показаниями и видеозаписями. Все они задержаны, у них дома проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.



Также сообщается, что еще двое подозреваемых узнав о проведении следственных действий, скрылись.