22 августа. Mossovetinfo.ru – Суд на 2 месяца арестовал пассажира авиарейса Москва – Мирный, который устроил дебош на борту самолета, сообщает пресс-служба СК РФ в своем официальном аккаунте в WhatsApp.



Инцидент произошел на прошлой неделе. 32-летний пассажир бизнес-класса находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и угрожал экипажу самолета. После приземления пассажир был задержан полицией. В полицейском отделении мужчина не успокоился, пытался напасть на сотрудников полиции и требовал уложить его спать.



Мужчина обвиняется в совершении хулиганских действий на борту воздушного судна, а также в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти.