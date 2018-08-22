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Происшествия     22.08.2018 09:36

Устроивший дебош на борту самолета москвич арестован на два месяца

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Теги:  авиапроисшествия  дебош  арест 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Суд на 2 месяца арестовал пассажира авиарейса Москва – Мирный, который устроил дебош на борту самолета, сообщает пресс-служба СК РФ в своем официальном аккаунте в WhatsApp.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 32-летний пассажир бизнес-класса находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и угрожал экипажу самолета. После приземления пассажир был задержан полицией. В полицейском отделении мужчина не успокоился, пытался напасть на сотрудников полиции и требовал уложить его спать.

Мужчина обвиняется в совершении хулиганских действий на борту воздушного судна, а также в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти.


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Теги: 
авиапроисшествия  дебош  арест 

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